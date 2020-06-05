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Это видео перенесёт вас на 75 лет назад

Это видео перенесёт вас на 75 лет назад

Они рвались на войну, едва окончив школу, подделывали даты рождения в документах, чтобы поскорей дать отпор нацистам, уходили на фронт, оставив дома детей и жён, которые провожали их со слезами на глазах.

75 лет назад вчерашние мальчишки и девчонки, оказавшись на войне, взрослели за считаные часы. Лезли под танки, горели в самолётах, оставляли автографы на руинах фашистской империи. Их личные вещи стали достоянием музеев всей страны, а письма с фронта и дневники дети и внуки хранят как ценные семейные реликвии.

С начала мая редакции Сети городских порталов со всей страны собирали и публиковали фотографии военных лет для проекта «Фронтовой инстаграм»: одна фотография — одна история. Героические и романтические, страшные и трогательные — они открывают войну с человеческой стороны. За несколько недель у нас вышло больше 80 таких историй, и мы собрали их в один видеорассказ.

Видео: Истории из России / YouTube.com

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герои ВОВInstagramВеликая Отечественная война
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