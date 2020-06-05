Они рвались на войну, едва окончив школу, подделывали даты рождения в документах, чтобы поскорей дать отпор нацистам, уходили на фронт, оставив дома детей и жён, которые провожали их со слезами на глазах.



75 лет назад вчерашние мальчишки и девчонки, оказавшись на войне, взрослели за считаные часы. Лезли под танки, горели в самолётах, оставляли автографы на руинах фашистской империи. Их личные вещи стали достоянием музеев всей страны, а письма с фронта и дневники дети и внуки хранят как ценные семейные реликвии.

