«Этот указ противоречит Конституции». Юрист, судящийся против введения QR-кодов, — о причинах иска

19 ноября Свердловский областной суд рассмотрел иск уральских юристов к губернатору по поводу законности введения QR-кодов. Истцы требовали признать недействующей часть его указа, которая вводит на территории региона систему «чистых зон». Административным истцом в этом деле выступила Светлана Кололеева, партнер юридической фирмы «Юста Аура». На самом заседании ее голос оказался не самым громким, и в нашем онлайне из зала суда позиция юриста не была освещена полностью. Публикуем ее тезисы отдельной авторской колонкой.