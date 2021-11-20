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Светлана Кололеева

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Светлана Кололеева

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«Этот указ противоречит Конституции». Юрист, судящийся против введения QR-кодов, — о причинах иска

Публикуем тезисы, с которыми истец собирается дойти до Конституционного суда

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Юрист намерена судиться дальше

Юрист намерена судиться дальше

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19 ноября Свердловский областной суд рассмотрел иск уральских юристов к губернатору по поводу законности введения QR-кодов. Истцы требовали признать недействующей часть его указа, которая вводит на территории региона систему «чистых зон». Административным истцом в этом деле выступила Светлана Кололеева, партнер юридической фирмы «Юста Аура». На самом заседании ее голос оказался не самым громким, и в нашем онлайне из зала суда позиция юриста не была освещена полностью. Публикуем ее тезисы отдельной авторской колонкой.

По иску об оспаривании указа губернатора Свердловской области о введении QR-кодов я являюсь соистцом. Если точнее, то я заранее присоединилась к исковому заявлению Ивана Волкова.

По моему мнению, указ противоречит статьям 19, 27 и 55 Конституции, поскольку:

  • ограничивает право на свободное передвижение;
  • создает дискриминацию лиц, которые по самым разным причинам не имеют возможности получить QR-код: лица, переболевшие бессимптомно и имеющие антитела к коронавирусу; лица, поставившие иностранные вакцины; лица, которые имеют тяжелые хронические заболевания, не вошедшие в перечень противопоказаний к вакцинам; беременные женщины со сроком беременности до 22 недель (до этого срока прививку ставить нельзя согласно аннотациям к вакцинам);
  • ограничения прав и свобод могут вводиться только федеральным законом, но не указом губернатора;
  • права и свободы могут ограничиваться только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья населения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (№ 323-ФЗ от 21.11.2011) любое медицинское вмешательство в организм человека (в том числе вакцинация) является добровольным и возможно только при наличии письменного информированного согласия гражданина.

В связи с чем мной в судебном заседании было заявлено ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд на основании пункта 3.1 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ» (№ 1-ФКЗ от 21.07.1994 г.), а также части 3 статьи 15 Кодекса административного судопроизводства РФ. Судья рассмотрел ходатайство в совещательной комнате при принятии решения по существу, при этом устно это никак не прокомментировал (мы услышали только резолютивную часть решения).

Мотивированное решение будет изготовлено в течение 10 дней. Мы намерены его обжаловать.

Прочитайте всё самое главное о прошедшем суде, а также ответ губернатора на одну из претензий. Сегодня борцы с QR-кодами записали обращение к Путину.

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