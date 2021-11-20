«Этот указ противоречит Конституции». Юрист, судящийся против введения QR-кодов, — о причинах иска

19 ноября Свердловский областной суд рассмотрел иск уральских юристов к губернатору по поводу законности введения QR-кодов. Истцы требовали признать недействующей часть его указа, которая вводит на территории региона систему «чистых зон». Административным истцом в этом деле выступила Светлана Кололеева, партнер юридической фирмы «Юста Аура». На самом заседании ее голос оказался не самым громким, и в нашем онлайне из зала суда позиция юриста не была освещена полностью. Публикуем ее тезисы отдельной авторской колонкой.
По иску об оспаривании указа губернатора Свердловской области о введении QR-кодов я являюсь соистцом. Если точнее, то я заранее присоединилась к исковому заявлению Ивана Волкова.
По моему мнению, указ противоречит статьям 19, 27 и 55 Конституции, поскольку:
- ограничивает право на свободное передвижение;
- создает дискриминацию лиц, которые по самым разным причинам не имеют возможности получить QR-код: лица, переболевшие бессимптомно и имеющие антитела к коронавирусу; лица, поставившие иностранные вакцины; лица, которые имеют тяжелые хронические заболевания, не вошедшие в перечень противопоказаний к вакцинам; беременные женщины со сроком беременности до 22 недель (до этого срока прививку ставить нельзя согласно аннотациям к вакцинам);
- ограничения прав и свобод могут вводиться только федеральным законом, но не указом губернатора;
- права и свободы могут ограничиваться только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья населения.
Кроме того, в силу пункта 3 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (
В связи с чем мной в судебном заседании было заявлено ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд на основании пункта 3.1 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ» (
Мотивированное решение будет изготовлено в течение 10 дней. Мы намерены его обжаловать.
Прочитайте всё самое главное о прошедшем суде, а также ответ губернатора на одну из претензий. Сегодня борцы с QR-кодами записали обращение к Путину.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции